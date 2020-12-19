عاجل.. السجن المشدد 15 سنة للمخرج عمرو فاروق بتهمة حيازة الكوكايين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة المخرج السينمائي عمرو فاروق، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لإدانته بحيازة مخدر الكوكايين، في القضية التى كان متهما فيها مع الفنانة نهى العمروسي، الحاصلة على حكم بالبراءة في عام 2016.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان وعبد الله سلام، وسكرتارية مجدي جبريل.

وقال مصدر قضائي، إن الحكم صدر بحق المتهم حضوريا، بسبب حضور محاميه بتوكيل عنه، فيما تغيب المتهم عن جلسة اليوم، لسفره خارج البلاد.

وفي يناير عام 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد بتهمة حيازة المواد المخدرة وتعاطيها، كما عاقبت 4 متهمين، بالسجن 3 سنوات، بينما قضت المحكمة ببراءة 4 من الاتهام ذاته على رأسهم الفنانة نهى العمروسي.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على "العمروسي"، و9 آخرين بينهم المخرج عمرو فاروق داخل "جاليري" بمنطقة الزمالك، في مارس عام 2014، بعد ورود معلومات ببيع مالك "الجاليرى" مواد مخدرة، وتم حبسها على ذمة القضية، وأُخلى سبيلها بعد ذلك، وقررت النيابة إحالتها لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.