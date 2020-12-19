وزير الري يتفقد تجربة زراعة الأراضي الملحية باستخدام الصرف الزراعي

تققد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى يرافقة محافظة السويس اليوم، تجربة خاصة بزراعة الأراضي الملحية باستخدام مياه الصرف الزراعي لزراعة القمح عالي الملوحة وغيرها من الزراعات التي تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بهدف تعظيم كفاءه استخدام المياه، ويتم تنفيذ التجربة على مساحة 15 فدانا، وقد خصص محافظ السويس هذه المساحة لعمل التجربة البحثية في إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والمحافظة.

زراعة القمح والجوافة والزيتون والتين

وذكر بيان للوزارة أن هذه المساحة عانت من ارتفاع منسوب المياه الأرضية وزياده نسبة تركيز الأملاح بها والتي بلغت 7000 إلى 10 آلاف جزء في المليون، ويتم الزراعة باستخدام مياه الصرف الزراعي متوسطة الملوحة والتي تصل إلى 1339 جزء في المليون، حيث تم الردم بسمك 60 سم فوق التربة الملحية وتنفيذ شبكة ري حديث وشبكتي صرف مغطى وصرف مكشوف، وزراعة بعض المحاصيل التي تتحمل الملوحة مثل القمح المتحمل للملوحة والجفاف والجوافة والزيتون والتين الشوكي والرمان وبعض محاصيل الخضر التي تتحمل الملوحة.

تدريب 10 مزارعين على استخدام الصرف الزراعي

ووجه الدكتور عبدالعاطي بتدريب 10 من المزارعين على تقنيات استخدام مياه الصرف الزراعي لزراعة المحاصيل التي تتحمل درجات الملوحة المرتفعة بالأراضي الملحية بهدف نشر هذه التجربة الناجحة والتوسع فيها بجميع المناطق المماثلة.

كما ناقش الوزير والمحافظ مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور عبدالعاطي أعمال تأهيل ترعة الخواطرة بمحافظة السويس، والتقى عدد من المنتفعين بزمام الترعة؛ حيث أبدوا سعادتهم بأعمال التأهيل التي تقوم الوزارة بتنفيذها، مشيرين للدور الهام الذي تمثله أعمال التأهيل في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين على الترعة، بخلاف المردود البيئي والحضاري للأعمال المنفذة.

إجراءات للانتهاء من مشروع تأهيل الترع

ووجه عبدالعاطي بزراعة الأشجار على جانبي الترعة لتدعيم جسور الترعة وتعظيم المظهر الجمالي لها، مؤكدا على أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع نظرا لمردوده الكبير مائيا وبيئيا واقتصاديا واجتماعيا.

كما تفقد مشروع الري الحديث المنفذ بجمعية محمد كريم الزراعية الواقعة على ترعة الشلوفة بمحافظة السويس بزمام 4500 فدان، واستعرض الدكتور عبدالعاطي النجاح الذي حققته المزرعة في إنتاج المانجو والبرتقال واليوسفي والزيتون والتفاح والبرسيم والقمح والخضار، كما التقى سيادته بعدد من المزارعين حيث أوضح لهم أهمية نظم الري الحديث واستخدام مقياس رطوبة التربة في تحسين عملية الري وتقليل تكلفة الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان.

وأعرب الدكتور عبدالعاطي عن رغبته في أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للري الحديث دافعا للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

كما تفقد أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة ري الشلوفة رقم 5 والتي تخدم زمام 4500 فدان، والجاري تأهيلها حاليا في إطار رفع كفاءة المنظومة المائية بمصر.