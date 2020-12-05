6 معلومات حول إجراءات حل مشكلة الصرف الزراعى في سيوة

خطوات سريعة بدأتها الحكومة لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة المزمنة، والتى كانت على مدار العشرين عاما الأخيرة تهدد الواحة بالغرق.

وعانت سيوة من ارتفاع منسوب المياه فى باطن الأرض والتى اقتربت كثيرا من السطح، وأصبحت على بعد سنتيمترات معدودة، أسفل الأرض، نتيجة انتشار الآبار العشوائية التى حفرت فى تلك الفترة بالمئات، والاعتماد على الرى بالغمر من المزارعين، مما أدى لارتفاع منسوب المياه الجوفية فى سيوة التى تقع فى مصب الخزان النوبى، وتعوم على كمية هائلة من المياه الجوفية والتى تأتى ضمن مناطق الاحتياطى الإستراتيجى لمصر للمياه الجوفية.

وانطلقت أجهزة الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية منذ أيام، بعد أن أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شارة البدء بتنمية سيوة زراعيا، وحل مشكلة الصرف الزراعى الأزلية بها فى أسرع وقت حلا جذريا، وبدأت الأجهزة المعنية فى التحرك للواحة ومنها وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والرى، ومحافظة مطروح، ووضعوا حلولا واقعية، مع المتابعة المستمرة ميدانيا من جميع الجهات المعنية لتنفيذ تلك الحلول.

وتنشر "الوطن" 6 إجراءات جديدة تنفذها الحكومة لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة.

- وضع مقترح يشمل إعادة استخدام المياه من مصرف انصرانى ومصرف المحيط الغربى فى رى مناطق بمنطقة تن تاكل، ومنطقة الكثبان جنوب بركة سيوة.

- إنشاء مصرف صناعى أو قنطرة حجز على مصرف انصرانى للتحكم فى مسار المياه، مع أعمال ترابية لإنشاء المجرى المائى إلى موقع وحدات الرفع بجانب إجراء أعمال تدبيش.

- إنشاء عدد 3 كباري مفتوحة.

- إنشاء عدد 2 خزان تجميع المياه بطرد الوحدات مهمتها رفع المياه للمناطق السابق ذكرها.

- توريد وحدات رفع ديزل هيدرافلو بتصرف 3 م3 ث بعدد 6 وحدات تصرف الوحدة نصف م3ث.

- رصد ميزانية إنشاءات وشراء معدات تبلغ قيمتها 11 مليون جنيه بتمويل من برنامج "حياة كريمة"، فى قرى المراقى وبهى الدين بسيوة، منها 5 ملايين جنيه لشراء وحدات الرفع وخزانات ومراوى بنحو 2 مليون جنيه، وقنطرة حجز وعدد 3 كباري مفتوحة بتكلفة حوالى 3 ملاين جنيه، وأعمال ترابية وتدبيش بحوالى مليون جنيه.