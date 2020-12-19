خصومة ثأرية تعطل الدراسة في مدرسة بمنفلوط

تسبب تجدد خلافات ثأرية قديمة بين عائلتين بمحيط مدرسة إعدادية بقرينة بني عدي والهوية التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، في توقف الدراسة بها دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع إطلاق نار في قريتي العزية وبني عدي أدى إلى عدم حضور الطلاب إلى مدرسة الإعدادية الجديدة، بسبب إطلاق النار الكثيف.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع تبادل إطلاق النار بين عائلتي بسطا والحناجلة لخلافات قديمة بينهما.

جرى القبض على طرفي المشاجرة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.