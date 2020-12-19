«دينية النواب» تؤيد فتوى الأزهر بتحريم الانضمام للإخوان: جماعة إرهابية

أشادت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والتي حرم فيها الانضمام لتنظيم الإخوان الإرهابي، باعتبارهم تنظيما يشكل عبئا ثقيلا على الدين والوطن والإنسانية، فأينما حلوا حلت الفتن والقلاقل والانقسامات والاضطرابات، ولا يوفون بعهد ولا وعد، نقاضون للعهود والمواثيق، حتى صارت التقية أخص صفاتهم، ونقض العهود أبرز سماتهم.

وقالت الدكتورة مهجة غالب، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الكل يعلم أن تنظيم الإخوان ضل الطريق واستخدم الدين لتحقيق منهجه السياسي المتأسلم وقام بخداع الكثير من أفراد الشعوب، وأثبتت التجربة العملية انهم استخدموا الدين لخدمة مصالحهم الشخصية فهم جماعةإرهابية ومعاملتهم لا تتفق مع الشريعة الاسلامية».

وأكدت «غالب» أن اعتراف أي مؤسسة بحرمة الانضمام لتنظيم الإخوان اعتراف صادق لأن هذه الحقيقة التي ظهرت لمن له عين وبصيرة، فالأزهر الشريف به العلماء ولجنة الفتوى القادرين على التفريق بين الحق والباطل وصدور فتوى منهم بهذا الشكل أمر مهم، فكل إنسان ينضم للإخوان ارتكب حرمة لأنهم يعلمون أنها جماعة إرهابية لا تمثل الدين في أي تصرف لها.

يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، افتى جريدة «الوطن» بحرمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية باعتبارها السبب في أعمال العنف، في مصر والعالم كله.

وأكد الأزهر في فتواه الاي أصدرها بناء علي سؤال الوطن ن الانضمام لهذه الجماعة حرام شرعا، و أمر الله المسلمين بالاعتصام والاجتماع على كلمة واحدة، فقال تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» كما نهى سبحانه عن الفرقة والاختلاف فقال سبحانه «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون».