115 الف طلب تصالح في مخالفات البناء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تسليمها بـ 13 مركزا تكنولوجيا بالمحافظة بلغ حتى الآن 115 ألف طلب.

وقال المحافظ – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت – إنه تسهيلا على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح بقرى ومراكز المحافظة فانه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017/، والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

ولفت إلى تقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرًا الى الاقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات ،المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء المحافظة لتشجيعهم على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات أمامهم كتخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة، موضحاً أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن، لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها.