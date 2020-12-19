تبدأ 16 يناير.. تفاصيل جداول امتحانات التعليم الأساسي بالبحر الأحمر

أعلن مسؤلو مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن جداول بدء امتحانات التيرم الأول لمراحل التعليم لجميع الصفوف بالبحر الأحمر.

وجاءت البداية بالصف الرابع الابتدائي في ١٦ يناير والصف الخامس ١٧ يناير والصف السادس ١٨ يناير والصف الأول الإعدادي ١٦ يناير والثاني الإعدادي ١٧ يناير ومرحلة إتمام التعليم الأساسي ١٨ يناير ومرحلة إتمام التعليم الأساسي المهني والدمج ٣٠ يناير.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامة ومنع دخول أي طالب للجان بدون كمامة وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخولهم باب المدرسة ووضعت البوابات الإلكترونية على مداخل المدارس، لافتا إلى أن الامتحانات ستبدأ في المواد العملية قبل الجدول المعلن بأسبوع على الأقل ويعفى طلاب المنازل من أداء امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاختبارات التحريرية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقدت اجتماعًا مع موجهين العموم للمواد الدراسية المختلفة، ومديرى إدارات التنسيق بالإدارات والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آليات تنفيذ حوكمة ورقمنة إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية تماشيًا مع رؤية الدولة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور حسن الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقى بالأكاديمية، والأستاذة نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام.

وأشارالدكتور رضا حجازي إلى أنه فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بخطة التحول الرقمى وبناء مصر وتعزيز تنمية البنية التكنولوجية، تم إعداد تطبيق إلكترونى لحوكمة ورقمنة عمليات إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، وربطها بالإدارات العامة للتنسيق بالوزارة، للوقوف على معدلات العجز والزيادة في المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، وتحديث البيانات أول بأول من خلال التطبيق الإلكتروني الذى أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لهذا الغرض.