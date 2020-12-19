صور.. وزير التعليم العالي يشارك في «رالي» السيارات محلية الصنع

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مسابقة «رالي»، بمثابة تجربة فريدة، تعمل على تأهيل و تدريب الطلاب على التصنيع الذاتي للسيارات، مضيفا أن الطلاب المشاركين في مسابقة «رالي» نجحوا في العمل على صناعة السيارات من خلال التصنيع الذاتي، موضحا أن نسبة المنتج والمكون المحلي في صناعة السيارات المصممة من الطلاب هذا العام وصل إلى 65%، مشيرا إلى أن التصنيع متماشية مع استراتيجية الدولة المصرية.

وزير التعليم العالي: 65% نسبة المكون المحلية في السيارات المشاركة في رالي

وأضاف عبدالغفار، خلال إلقاء كلمته بحفل افتتاح مسابقة «رالي» السيارات محلية الصنع بمشاركة طلاب الجامعات، و حضور كلٍ من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، أن الجامعات المصرية جزء لا يتجزأ من أي مكان أو خطة للدولة المصرية، كما أنه جزء رئيسي في تكوين حاضنات الابتكار، لافتا إلى أن الجامعات تعمل كل عام على إنتاج كوادر متميزة في تصنيع السيارات من خلال المشاركة في الحدث.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن التعاون بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خير دليل على نجاح المسابقة، موضحا أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قدم كافة أنواع الدعم للمسابقة، موضحا أن مسابقة رالي جزء من استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف «صقر» خلال القاء كلمته بحفل افتتاح مسابقة «رالي» السيارات 2020، أن «رالي» هدفه بناء كتلة حرجة من خريجي الجامعات المصرية، وزيادة نسبة المكون المصري في تصنيع السيارات محلية الصنع، وكذلك تشجيع الطلاب على المنافسة و المثابرة والسعي نحو تحقيق الهدف، مضيفا أن الهدف زيادة البحوث و الابتكار في مجال البحث العلمي الميكانيكي المتعلق بتصنيع السيارات، وكذلك تصنيع المنتج المحلي لصناعة السيارات المصرية .

وتابع أن 30 فريقًا بمعدل 2100 طالبًا تقدموا للاشتراك في المسابقة، مشيرا إلى أنه تم تصفيتهم إلى 19 فريقا مشاركا.