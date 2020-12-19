مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

الصلاة هي عماد الدين، ومن تركها فقد ترك الدين، وفُرض على المسلمين 5 فروض يومية، ليلجئوا إلى الله على مدار اليوم، وتختلف مواقيت الصلاة اليوم من مكان إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى بسبب حركة الشمس طوال اليوم.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات للقارئ على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، حتى يتمكن المسلمين من معرفة مواقيت الصلاة الصحيحة، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة عبر موقعها الإلكتروني.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:13

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:19

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 02:38

أذان المغرب: 04:56

أذان العشاء: 06:20

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:28

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:26

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في الغردقة

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 02:35

أذان المغرب: 04:55

أذان العشاء: 06:15

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:57

أذان العشاء: 06:21