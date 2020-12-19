عاجل.. بريطانيا: اكتشفنا سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسهولة أكبر

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسهولة أكبر بكثير، ولكن ليست أكثر فتكا من كورونا الحالية.

وأعلن جونسون، خلال مؤتمر صحفي، إلغاء الاحتفالات في أعياد الميلاد في المناطق التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا، وفقا لما نقلته قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت في 14 ديسمبر الجاري رصد سلالة جديدة سريعة من فيروس كورونا.