قائد الجيش البريطاني: يجب هزيمة الصين وروسيا في لعبتهما دون حرب

قال رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية، الجنرال نيك كارتر، اليوم، إنه من أجل هزيمة روسيا والصين، من الضروري الانتصار عليهما، ونقلت صحيفة «تايمز» البريطانية، عن «كارتر» أنه «للفوز على روسيا والصين، يتعين هزيمتهما في لعبتهما الخاصة، ما يعني الانتصار عليهما دون عتبة الحرب»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وكان «كارتر»، قال في أكتوبر الماضي، أن روسيا والصين تشنان حربًا سياسية على الغرب، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، موضحًا في حديثه مع مؤسسة «بوليسي إكستشينج» أن القوى المعادية لا تستطيع تحمل نزاع عسكري، وبالتالي فهي تتجه إلى الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة.

الصين: قواعد لمراجعة الاستثمار الأجنبي لأسباب تتعلق بالأمن القومي

وفي سياق آخر، نشرت الصين قواعد لمراجعة الاستثمار الأجنبي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كإجراءات يحتمل أن تكون واسعة النطاق في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.

ويغطي نظام المراجعة الذي أعلنته اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الاستثمارات الأجنبية في القطاعات العسكرية والاستحواذ على حصص مسيطرة في قطاعات مثل: الطاقة والموارد الطبيعية والزراعة وتكنولوجيا الإنترنت والخدمات المالية.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية: «فقط من خلال تشديد الحماية ضد المخاطر الأمنية، يمكن للصين أن تضع أسسا متينة لجولة جديدة من الانفتاح أوسع وأعمق».

وأضافت اللجنة الصينية، أن «هذا يتماشى مع الممارسات الدولية وسيساعد في تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية لمزيد من الانفتاح والحاجة إلى ضمان الأمن القومي».

وشددت اللجنة الوطنية للتنمية، على أن نشر قواعد الاستثمار ليس تراجعا عن سياسات الانفتاح، مؤكدة أن الانفتاح بدون حماية ليس مستداما.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أن الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وألمانيا واليابان أنشأت أو حسنت آليات المراجعة الخاصة بها للاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة.

ويأتي الإعلان الصيني، في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوتر مع الصين في أسابيعه الأخيرة في منصبه، حيث أضافت واشنطن عشرات الشركات الصينية إلى القائمة السوداء التجارية أمس الجمعة.

وسيؤسس النظام الصيني الجديد هيئة مخصصة للمراجعات الأمنية، برئاسة اللجنة الوطنية ووزارة التجارة، وستتبع القواعد التي تدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، قانون الاستثمار الأجنبي الذي تم نشره العام الماضي بهدف توسيع وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق.