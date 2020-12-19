العراق: مقتل 5 إرهابيين شمال بابل والعثور على 4 جثث بصلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، مقتل 5 إرهابيين في منطقة جرف النصر شمال بابل وسط البلاد، وفقًا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية، وقالت في بيان إنه «بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب تواصل قواتنا الأمنية عملياتها الاستباقية، وتمكنت وزارة الدفاع من خلال عمليات سامراء من العثور على 4 قذائف 155 ملم، و38 فتيل تفجير، واسطوانة اكسجين مع علم عناصر داعش".

وأضافت قيادة العمليات، أنه تم العثور على وكر يحتوي أعتدة وظروف فارغة وخنادق وصاروخ كاتيوشا ودروع وروبن ماء، وتم إتلافها تحت السيطرة، كما ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على أربعة إرهابيين في كركوك والانبار.

وأشارت القيادة، إلى أن وزارة الداخلية نفذت من خلال قيادة الشرطة الاتحادية واجب تفتيش في كركوك وعثرت على مجموعة كبيرة من العبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش، وتم إتلافها.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، أن قوات الحشد الشعبي تمكنت من مداهمة أوكار عناصر عصابات داعش في وادي الصفا جنوب جزيرة الحضر، فيما أحبطت قوات الواء 47 الحشد الشعبي محاولة في منطقة جرف النصر العويسات، وتمكنت من قتل 5 إرهابيين كمعلومات أولية، في حين القى جهاز الامن الوطني القبض على خمسة عناصر إرهابية في قضاء قضاء الطارمية.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني عراقي، إنه تم العثور على 4 جثث يعتقد تعود لعناصر داعش في قضاء الضلوعية في صلاح الدين.