مهرجان ثقافي بالغردقة.. روسيا تفتتح طريق العودة للسعادة

بعد توقف المهرجانات الثقافية الفنية في الغردقة بسبب جائحة كورونا، جاءت المبادرة الروسية بتنظيم مهرجان «الموسم الروسي» لتعود الحياة إلى مدينة السياحة والمهرجانات التي يقطن بها أكبر جالية روسية في مصر.

استمرت فعاليات مهرجان «الموسم الروسي» ليومين برعاية الصندوق الروسي للأدب الكلاسيكي، ودعم من المركز الروسي للعلوم والثقافة بالقاهرة، ووزارة التعليم في روسيا الاتحادية، بحضور كل من «فيكتور فوروبايف» القنصل العام لروسيا الاتحادية في الغردقة، و«أليكسي تيفانيان» مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، حيث تم خلالها تعريف الجمهور بهوية وحجم الثقافة الروسية.

بدأت الفعاليات، بتعريف طاقم الفلكلور الروسي بالألعاب الروسية القديمة، ثم قامت مدونة أساليب الطهي يكاتيرينا شينسكايا بالحديث عن أسرار المطبخ الروسي.

كما تعرف الأطفال على أسرار إنتاج أفلام الكرتون وتعلم أساسيات الرسم على يد الفنان فلاديمير فاخروشيف.

وقامت الفنانة كاتيا كازلوفا ببناء مجسم فني هائل، ثم قام فنانوا المسرح والسينما ايفان افاشكين، أرتيوم تولتشيسكي، وأوليسيا أبراموفا بقراءة المقاطع المفضلة لديهم من الأدب الروسي عن الشتاء، كما قام المخرج والمنتج يان فوس بإلقاء محاضرة عن تأثير الثقافة الروسية على السينما العالمية.

وأعلن فيكتور فوروبايف، أن مهرجان «الموسم الروسي» سيتحول في السنة المقبلة إلى أسبوع كامل من الاحتفالات، بعدما نجح في جذب الحضور للتعايش مع الثقافة الروسية وشخصيتها القومية.

كما صرحت مارينا سميرنوفا رئيسة صندوق «الأدب الكلاسيكي»، أن الثقافة كانت دائما بمثابة مصدر الدعم لمواجهة الاختبارات الحياتية، لذا جاء القرار بإقامة المهرجان من أجل تعريف الشعب المصري للفلكلور والفنون الروسية.

من جانبه، صرح أليكسي تيفانيان أن قيمة المهرجان الأساسية تكمن في التعريف بالثقافة الروسية واللغة الروسية، والدمج بين مواطنينا المقيمين بعيدا عن الوطن.

وأبدى سعادته، للإقبال الجماهيري وهو ما يعبر عن نجاح المهرجان والتفاعل الكبير مع الجالية الروسية الكبيرة في الغردقة، كما أكد أن عودة المهرجانات للغردقة هو عودة للحياة الطبيعية لهذه المدينة الساحرة التي تضم العديد من ممثلي الشعوب والثقافات المختلفة.