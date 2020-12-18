سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

اختتم وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أندريه سليبنيوف، زيارته إلى القاهرة هذا الأسبوع بعد أن أجري مباحثات مثمرة مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

وذكرت سفارة روسيا بالقاهرة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، أن كلا الطرفين أكدا اهتمامهما بابرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي الذي ضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرجيزستان.

وأشارت السفارة الروسية، إلى أنه تم الاتفاق علي تنشيط العمل في هذا المجال، موضحة أن هذه الاتفاقية سوف تتيح الفرصة لزيادة حجم التجارة المتبادلة والتفاعل الاقتصادي من أجل الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين.

وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأورآسي مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرجيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، أعرب في وقت سابق، عن دعم بلاده لاستراتيجية تطوير التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأورآسي حتى عام 2025، والتي نصت على تشكيل سوق مشتركة لدول الاتحاد للسلع والخدمات.

ونصت استراتيجية تطوير التكامل على تشكيل سوق مشتركة للعمالة، فضلا عن إنشاء فضاء رقمي واحد لدول الاتحاد، وفقا لما ذكرته شبكة ى«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال بوتين في قمة الاتحاد الاقتصادي الأورآسي في وقت سابق من الشهر الجاري:«ندعم مسودة التوجيهات الإستراتيجية لتطوير التكامل الأوروبي الآسيوي حتى عام 2025، التي أعدتها حكومات الدول الخمس، مضيفًا أن الاستراتيجية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد وتحسين رفاهية ونوعية حياة المواطنين.