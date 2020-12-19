تعليم الجيزة تعلن عن جدول المواد غير المضافة للمجموع

أعلنت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، بمحافظة الجيزة جدول امتحانات أولى ثانوى، للمواد غير المضافة للمجموع، حيث تبدأ 12 يناير من العام الجديد 2021 وتنتهى 14 يناير، حيث يؤدي الطلاب الامتحان فى مواد «التربية والدينية، والحاسب الآلى والتربية الوطنية، وتكنولوجيا الصناعة والزراعة».

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد اليوم جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير إلى 4 فبراير والصف الأول الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير إلى 27 يناير والصف الثانى الإعدادى عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير إلى 28 يناير.

أما امتحانات الصف الرابع الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير الى 18 يناير، وامتحانات الصف الخامس الابتدائى عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير الى 23 يناير.

أما عن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن (صم وضعاف السمع) فتبدأ من يوم 24 يناير إلى 28 يناير.

وامتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى (فصل واحد) والصف الثالث الابتدائى مكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى صم وضعاف السمع فستقام الامتحانات لهم يومى 16 و17 يناير.

أما عن امتحانات الصف الاول الثانوى (الصم وضعاف السمع) فتبدأ من يوم 18 يناير الى 27 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى (الصم وضعاف السمع) فتبدأ يوم 28 يناير الى 4 فبراير وامتحانات الصف الاول الثانوى (مكفوفين) فتبدأ من يوم 16 يناير الى 26 يناير وامتحانات الصف الثانى الثانوى (مكفوفين) فتبدأ من يوم 27 يناير الى 4 فبراير.

كما أشار محافظ الجيزة، أن امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه فتبدأ من يوم 18 يناير الى يوم 4 فبراير.