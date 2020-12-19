جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل بالجيزة: تبدأ 16 يناير

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الامتحانات في 16 يناير وتنتهى في 4 فبراير.

وقال المحافظ، إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي «عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهني» تبدأ من 30 يناير حتى 4 فبراير، والصف الأول الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني» تبدأ من 16 يناير إلى 27 يناير، والصف الثاني الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني» تبدأ من 17 يناير الى 28 يناير.

أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع» فتبدأ من 16 يناير إلى 18 يناير.

وامتحانات الصف الخامس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع» من 20 يناير إلى 23 يناير .

أما عن امتحانات الصف السادس الابتدائي «عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن، صم وضعاف السمع» فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير.

وامتحانات الصف الثاني و الثالث الابتدائى «فصل واحد« والصف الثالث الابتدائي «مكفوفين» والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي «صم وضعاف السمع» فتقام الامتحانات لهم يومي 16 و 17 يناير.

أما عن امتحانات الصف الأول الثانوي «الصم وضعاف السمع» فتبدأ من يوم 18 يناير إلى 27 يناير، وامتحانات الصف الثاني الثانوي «الصم وضعاف السمع» فتبدأ يوم 28 يناير إلى 4 فبراير وامتحانات الصف الأول الثانوي «مكفوفين» فتبدأ من يوم 16 يناير إلى 26 يناير، وامتحانات الصف الثاني الثانوي «مكفوفين» فتبدأ من يوم 27 يناير إلى 4 فبراير.

كما أشار محافظ الجيزة، إلى أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه تبدأ من يوم 18 يناير إلى يوم 4 فبراير.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات، مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافٍ.

كما وجه محافظ الجيزة، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي أكمل وجه.