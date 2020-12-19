رئيس المخابرات العامة يبحث مع «حفتر» جهود اجتماعات اللجنة العسكرية

التقى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وتم خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار، واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا.

كما التقى، خلال الزيارة، بالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من أعضاء البرلمان، وتم التأكيد على دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كما ناقش آخر تطورات الموقف السياسي، وكذا بحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصرية الليبية على جميع المستويات خلال الفترة القادمة.