رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار عن بيان البرلمان الأوروبي: «ساذج ويكيل بمكيالين»

قال أيمن نصر، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن تقرير البرلمان الأوروبي استند على عدد من المنظمات المسيسة وتقارير أخرى خاصة بأعضاء جماعة الإخوان في الخارج، وهو سبب ماجاء عليه بيان البرلمان الأوروبي الأخير، الذي وصفه بـ«الساذج».

نصر: البيان لم يكن ليخرج لولا خسارة ترامب

وأضاف «نصر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي حال كان يتواجد الرئيس دونالد ترامب على سده الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ما كان ليخرج مثل ذلك التقرير من قبل البرلمان، متوقعا أن تزيد مثل تلك التقارير من جانب عدد من الدول خلال الفترة المقبلة.

العرض الدولي الشامل لمصر لاقى استحسان كثيرين

وأوضح أن العرض الدولي الشامل الذي قامت به مصر أمام مجلس الأمم المتحدة العام الماضي، أكدت مصر خلاله على تمكين المرأة في عدد من الوزارات وزيادة أعادهم في البرلمان، وهو ما لاقي استحسان كافة الدول المشاركة في ذلك العرض، كما عمل التقرير على التشكيك في ثورة 30 يونيو ويسعى إلى الطعن فيها، «يكيلون بمكيالين، وهناك سذاجة من قبل البرلمان الأوروبي في التعامل مع ملف حقوق الإنسان المصري».

وأكد أن هناك انقسام بداخل الدول الأوروبية، ويتحكم فيهم حاليا الأهواء السياسية وعدم استيعابهم لملف حقوق الإنسان المصري، «يجب أن يكون هناك استقرار أمني، ومصر دولة تحارب الإرهاب من مختلف الجبهات، وبعد 30 يونيو تسعى عدد من الدول لتشويه سمعه مصر خارجيا».

الرد المصري يجب أن يكون رسميا وغير رسميا

وأشار إلى أن الرد المصري على بيان البرلمان الأوروبي، يجب أن يكون بشكل رسمي وغير رسمي، حيث إن الجانب الرسمي دائما ما يكون قاطع وقوى، ولكن يجب على المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر أن تملئ فراغها الحقوقي في المحافل الدولية، حيث يجب بناء تحالفات مع مختلف الدول واستخدام الآليات المتاحة للرد على مثل تلك النقاط التي تم إثارتها في بيان البرلمان الأوروبي.

وتابع، «تواجد المجلس القومي لحقوق الإنسان في 2014 لم يكن بالشكل المطلوب، وهناك 4 أفراد فقط هم من يديروا المجلس، ولكن يجب وضع لجان تعمل بالتوازي مع باقي الملفات لمنع النيل من سمعه مصر».