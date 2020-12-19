القبض على مذيعة بتهمة الاتجار بأدوية التخسيس ومزاولة مهنة الطب

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صاحبة مركز تخسيس وتغذية علاجية بالقاهرة بتهمة الإتجار وترويج أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص بمصر الجديدة.

وكشفت التحريات أن المتهمة تدعى "ش.أ"، 44 عاما، وتقدم برنامجا خاصا بالتغذية والتخسيس على إحدى القنوات الفضائية وتظهر على القنوات المختلفة كطبيبة متخصصة في التخسيس، وتم ضبطها أثناء بيع أدوية ومكملات غذائية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وحرزت الأجهزة الأمنية 93 ألف قرص دوائي عبارة عن كريمات وزيوت تخسيس وجيل للتخسيس و2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و12 جهاز طبي يستخدم في تجميل ونحت أجزاء الجسم، وجميعها مجهولة المصدر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات وإحالة المتهمة للنيابة التي تولت التحقيق.