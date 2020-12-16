القبض على تاجري مخدرات في القليوبية.. أحدهما شديد الخطورة

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمول بالخانكة، حيث أحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث الخانكة، يفيد ضبط عاطل بحوزته مخدر الهيروين وسلاح ناري وعدد من الطلقات و2 ميزان حساس ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.

وبمواجهة المتحري عنه اعترف في محضر الشرطة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، ضبطت مديرية أمن القليوبية عنصرا إجراميا شديد الخطورة يقوم بالإتجار فى المخدرات ويحوز سلاحا ناريا فى مدينة بنها بدون ترخيص، حيث أحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه.

وردت معلومات أكدتها التحريات السرية لإدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، تفيد قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق اتهامه في عدد 3 قضايا بلطجة وشروع في قتل وسلاح دون ترخيص ومخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه في حكمي جناية بتهمتي شروع في قتل ومخدرات بالسجن المؤبد، وكذا حكمي حبس إيصال أمانة، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازته لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في بنها.

وفى أحد الأكمنه تمكن العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها، من ضبطه وبحوزته بندقية آلية وطلقات وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.