والد طفل «بسنت وياسين»: ابني نجم ومقالش حاجة عيب.. ولو غلطت بعتذر

علق المطرب حسام الشرقاوي، والد الطفل بطل فيديوهات «بسنت وياسين» على الواقعة، قائلا: «أنا راجل مطرب وبغني من 15 سنة، وليا نجاحات وتريندات كتير قبل كدة، وعندي في القناة أساتذة أفاضل أصحابي اسألهم لو حد مش واخد باله».

وأضاف «شرقاوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، «ابني من وهو عنده 3 سنين نجم، وكان بيطلع في برامج مع أكبر النجوم زي نجوى فؤاد وميسرة وسامح الصريطي، ابني موهوب وعنده قصة، وكلام بييجي يقوله بيضحكني، الكلام ده صورته ونزل، ولسة عند تصميمي إن ابني مقالش حاجة خادشة للحياء أو عيب أو حرام».

ولفت إلى أنه سيحترم قرار مجلس الأمومة والطفولة وقوانين الدولة وسيعتذر عن ذلك، متابعا: «أي حاجة هما شايفني إني اخطأت فيها هما أكيد على حق وصح، وهبوس دماغهم، وفيه ناس بتقول أنا نزلت كليب خادش للحياء ياريت اللي شافه يوريهولي ويقولي غلطت في إيه لكن كلام بدون أدلة، أنا لا عندي كليبات شاذة أو ألفاظ وحشة ولا ابني قال كلمة خادشة للحياء».

وأكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلاميان آية جمال الدين وأحمد الدريني، أمس، أن المجلس يرى أن الفيديو به مخالفة لقانون الطفل، نظرا لأنه يعرض سلامة نفسية الطفل للخطر، كما يشكل جريمة اعتداء على قيم المجتمع وفقا للمادة 25 لقانون جرائم تقنية المعلومات، لأنه أساء استخدام الإنترنت، وتشكل الواقعة استغلالا تجاريا للطفل.

وشدد على أن الكلمة الأولى والأخيرة للنيابة العامة، وتستطيع تقييم الفيديو من خلال التحقيقات والفحص بالتعاون مع وزارة الداخلية.