فائزة بالمركز الثاني في «فني مبتكر»: ابتكرت كمامة للأطفال وعجبتهم

قالت ياسمين عبدالعزيز، الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة «فني مبتكر»، إنها تدرس في ثانوي صناعي بالصف الثالث، حيث يتم تطوير أداء وأعمال الطلاب الموهوبين ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم لحين وصولها إلى النور.

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها قامت بتصنيع «كمامة طبية» للأطفال عليها عدد من صور «الكارتون» ومكونه من القطن وطبقة تعقم ما يقرب من 96% من الميكروبات الموجودة في الجو، وجرى تصنيعها عبر «الكوروشية».

وأوضحت، أنه تم صناعة عدد كبير من الأشكال المختلفة الخاصة بالكمامات الطبية، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من أغلب المواطنين، كما تم صناعة أعداد كبيرة من تلك الكمامات وتم بيعها، حيث يبلغ سعر الواحده منها 12 جنيهًا.

وأكدت، أنها تأمل في الالتحاق بكلية تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وحاليا باتت أفضل كثيرا في التعامل مع الكمبيوتر ولغات البرمجة، وهو ما وفره لها مدرسي المدرسة التي تقوم بالدراسة فيها: «التعليم الفني فادني، وكتير جدا كمان».

وأشارت «عبدالعزيز»، إلى أن التعليم الفني دائم التطوير، وخلال السنوات الماضية عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير التعليم الفني في مصر وإلحاق عدد من المجالات المختلفة والمتطورة، والمطلوبة في مجال العمل بعد انتهاء فترة الدراسة، وهي نظره جيده للمستقبل ستساعد هؤلاء الطلاب في سرعة الإندماج في العمل خلال مرحلة ما بعد التخرج.

وتهدف مسابقة «فني مبتكر» لتشجيع طلاب التعليم الفنى على الابتكار، وتنمية مهاراتهم الشخصية ومساعدتهم فى تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، من أجل تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عن خريجى التعليم الفنى: «المسابقة بتّم بين طلاب مدارس فنية من 11 محافظة»، تقولها نانسى أيمن، مسئول العلاقات العامة بالمسابقة، التى تقام تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى وأكاديمية البحث العلمى ومؤسسة wise وشركة ideaspace.