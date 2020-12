نيسان تفوز بجائزة Popular Science بسبب ابتكار يجعل السيارة أكثر هدوءً

فاز ابتكار "نيسان" الذي يمكن أن يساعد في جعل السيارات أكثر هدوءًا وكفاءة في استخدام الطاقة بجائزة من "Popular Science"، وفقًا لما ذكره موقع الشركة.

حصلت تقنية الحد من الضوضاء، المعروفة باسم "المواد الوصفية الصوتية"، على جائزة أفضل ما هو جديد في العلوم الشعبية لعام 2020 في فئة السيارات.

تأسست شركة "Popular Science" في عام 1872، وهي واحدة من أقدم العلامات التجارية وأكثرها ثقة في الولايات المتحدة ، وتقدم تقارير عن الابتكارات والاكتشافات الرائدة.

تكرم جوائز "Best of What’s New" المنتجات والتقنيات المتقدمة التي تمثل تطورات مهمة في فئاتها.

تعتبر المادة الفوقية الصوتية من نيسان مادة جديدة خفيفة الوزن لعزل الصوت، وتركيبتها بسيطة، عبارة عن مزيج من هيكل شبكي وفيل بلاستيكي يتحكم في اهتزازات الهواء للحد من انتقال ضجيج نطاق التردد العريض (500-1200 هرتز)، مثل ضوضاء الطريق والمحرك.

في حين أن معظم المواد المستخدمة لعزل نطاق التردد هذا تتكون أساسًا من لوح مطاطي ثقيل، فإن المادة الفوقية الصوتية من نيسان هي ربع الوزن ولكنها توفر نفس الدرجة من عزل الصوت.

تمثل المادة إنجازًا من قبل مهندسي نيسان في جهودهم لتزويد العملاء بمقصورة هادئة ومريحة مع تقليل وزن السيارة وبالتالي تحسين الأميال.

قال سوسومو ميورا مهندس المواد المتقدم في "نيسان": "نخطط لاستخدام المواد الفوقية الصوتية في مجموعة واسعة من التطبيقات -ليس فقط في السيارات الفاخرة والمركبات الكهربائية- ولكن أيضًا في المركبات التي يكون استخدام مواد عزل الصوت الثقيلة فيها محدودًا، المسؤول عن مشروع المواد الفوقية الصوتية، من خلال تطوير هذه المواد واستخدامها، نهدف إلى جعل تجربة القيادة لعملائنا أكثر راحة ومتعة."

المواد الفوقية الصوتية قيد التطوير حاليًا للتسويق وهي تمثل كيفية تطوير تقنية التنقل الذكي من نيسان لتعزيز تجربة القيادة.