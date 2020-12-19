مقدم 50 ألف جنيه.. خطوات حجز 447 وحدة سكنية في 4 مدن جديدة وطرق السداد

خلال ثلاثة أيام تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الحجز الإلكتروني لحوالي 447 وحدة سكنية في 4 مدن جديدة، وهي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، العبور»، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي شروط وخطوات وموعد حجز الــ447 وحدة سكنية في 4 مدن جديدة، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد فتح باب حجز الـ447 وحدة سكنية

تفتح هيئة المجتمعات العمرانية باب الحجز الإلكتروني لـ447 وحدة سكنية في 4 مدن جديدة، هي «القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، والعبور»، من يوم 22 وحتى 24 ديسمبر الجاري.

والحجز بأسبقية التقديم، وهو يبدأ في العاشرة صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة 12 مساءً يوم الخميس 24 ديسمبر، عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان.

خطوات حجز الوحدات السكنية الــ447

وحتى تتمكن من حجز الوحدات السكنية الــ447، يتوجب عليك الدخول إلى موقع بنك الاسكان والتعمير.

يتم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور التي سبق للشخص الحصول عليها عند التقديم.

تظهر بعد ذلك البيانات الاساسية للمتقدم، والوحدات المتاحة الحجز مرتبة كالآتي:

المحافظة

المدينة

المنطقة

نوع الوحدة

رقم العمارة

رقم الوحدة

ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

نظام السداد لــ447 وحدة سكنية

ويأتي نظام السداد لــ447 وحدة سكنية التي طرحتها الوزارة، من خلال دفع المقدم والذي يصل إلي 50 ألف جنيه، ويتم دفع أقساط نصف سنوية، وهي كالآتي:

دفع 50 ألف جنيه جدية حجز، و500 جنيه مصروفات تسجيل، بعد الحجز، يتم استكمال سداد 30%، و1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

ويتم تسديد أقساط نصف سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2.5% مصاريف تحصيل ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.