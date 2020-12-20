«القطاع المالى غير المصرفي» يستوعب «صدمة كورونا».. وصافي الربح الأكثر انهياراً

يلعب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية دوراً حيوياً فى دعم خطط التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجى فى تعزيز الشمول المالى وتسهيل الحصول على التمويل، وذلك وسط تنامى أعداد الشركات به، وزيادة الطلب على التراخيص، وتضاعف عدد اللاعبين بالسوق، وهو ما دفع «الوطن الاقتصادى» لتحليل القوائم المالية للشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى خلال التسعة أشهر الأولى من 2020.

أرباح 14 شركة مدرجة تسجل انخفاضاً بـ32.2% فى أول 9 أشهر من 2020 رغم ارتفاع الإيرادات المجمعة بـ44.8%

وشهدت معدلات الأرباح لشركات القطاع المالى غير المصرفى المدرجة فى البورصة تراجعاً كبيراً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بنحو 32.2%، حيث سجل إجمالى أرباح 14 شركة تضمنها التحليل وأتيحت عنها المعلومات المالية 600.7 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020، مقارنة بـ886.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وحققت 3 شركات معدلات نمو إيجابية فى الأرباح تصدرتها شركة سى آى كابيتال القابضة، التى ارتفعت أرباحها 103.1%، حيث سجلت 191.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 94.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019. بينما تراجعت معدلات أرباح نحو 5 شركات تصدرتها الشركة القابضة المصرية التى سجلت انخفاضاً بنسبة 92.8%، حيث بلغ صافى الربح مليون جنيه مقابل 14.7 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، فيما تحولت شركتان من الخسارة إلى الربحية، وقلصت شركتان خسائرهما خلال الفترة، كما ارتفعت خسائر شركة واحدة فقط فى القطاع، وتحولت أخرى للخسارة بنهاية سبتمبر 2020.

.. و«سى آى كابيتال القابضة» الأعلى نمواً

وتأتى هذه التراجعات التى حققتها الشركات فى الأرباح بشكل مغاير لاتجاه إجمالى الإيرادات التى حصدتها هذه الشركات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، والتى قُدرت بـ2.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ1.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، محققة معدل نمو بلغ 44.8%. وتمكنت 8 شركات من تحقيق نمو فى الإيرادات تصدرتها شركة بايونيرز القابضة، التى سجلت إيراداتها 959.1 مليون جنيه بنهاية سبتمبر2020، مقابل تحقيقها 4.4 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بما يعنى تضاعف إيراداتها حوالى 27 مرة فى هذه الفترة، تليها شركة هيرمس القابضة، التى حققت نمواً فى الإيرادات بـ94%، حيث سجلت الإيرادات نحو 563.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة بتحقيقها 290.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019، ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات العوائد بالشركة، بالإضافة إلى دخول عوائد أذون خزانة وسندات جديدة بقيمة 59.5 مليون جنيه. بينما انخفضت إيرادات 6 شركات بالقطاع، منها شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التى حققت تراجعاً فى إيراداتها بنسبة 98.4%، ويرجع ذلك التراجع إلى خسائر بيع أوراق مالية، بالإضافة إلى انخفاض عائد الاستثمار فى أوراق مالية بـ100%. كما تمكنت موجودات القطاع أن تسير على نفس نهج الإيرادات بتحقيقها نمواً بـ4.5%، وهو ما يمثل إجمالى المركز المالى للشركات المتاح عنها المعلومات فى القطاع، حيث وصل إجمالى الموجودات أو الأصول إلى 33.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة برصيدها عند 31.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2019. وتصدرت بايونيرز القابضة قائمة الأعلى نمواً فى أصولها بنسبة 16.6%، حيث تمكنت من زيادة رصيد أصولها لتصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2020 مقابل تسجيلها 6 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2019، ويرجع ذلك إلى الاستثمار فى شركات تابعة، منها الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والمتحدة للإسكان والتعمير. تليها شركة التوفيق للتأجير التمويلى، التى حققت نمواً فى إجمالى الأصول بـ14.3%. وبالنظر إلى معدل العائد على متوسط الأصول لشركات القطاع المالى غير المصرفى، الذى يشير إلى مدى كفاءة الشركات فى استغلال أصولها لتحقيق أعلى ربح، وجد أنه بلغ 1.8% خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بما يعنى أن كل 100 جنيه فى أصول شركات هذا القطاع تحقق ربحاً قدره 1 جنيه و8 قروش فى المتوسط، مقارنة بـ1.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، ما يعنى أن شركات القطاع تمكنت من استغلال أصولها بشكل مجدٍ على عكس القطاعات الأخرى، بالرغم من تفشى فيروس كورونا وتأثيره على الشركات المدرجة بالبورصة.

«هيرمس» و«بايونيز» يتصدران قائمة «العائد على الأصول».. وموجودات القطاع ترتفع 4.5% فى 9 أشهر

وبرصد معدل العائد على الأصول لكل شركة على حدة، وجد أن شركة بايونيرز القابضة تصدرت قائمة هذا المعدل، حيث تمكنت الشركة من استغلال أصولها لتحقيق أعلى ربح بنسبة 2.3٪ خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة بـ0.5٪ خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، تليها شركة هيرمس للأوراق المالية، التى حققت نسبة 1.5٪ مقارنة بـ(0.5٪) خلال التسعة أشهر الأولى من 2019.

فيما بلغ صافى العائد على الإيرادات، الذى يشير إلى مدى كفاءة الشركات فى وضع سياسة التسعير وقدرتها على الحفاظ على السيطرة على التكاليف لتحقيق أعلى ربح فقد سجل 0.26% خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل تحقيق صافى عائد على الإيرادات بلغ 0.57% خلال الفترة نفسها فى 2019. وبتحليل صافى العائد على الإيرادات لكل شركة مدرجة بالقطاع وجد أن شركة بايونيرز تصدرت قائمة الأعلى نمواً بنسبة 6.2% خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة بـ27% خلال الفترة نفسها من 2019، تليها شركة أودن للاستثمارات المالية، التى حققت نمواً بـ2.5% مقابل 63.8% خلال التسعة أشهر الأولى من 2019. وعلى صعيد أسواق المال والبورصة، فقد شهد مؤشر قطاع خدمات الأوراق المالية غير المصرفية تذبذبات طفيفة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، حيث حقق المؤشر تراجعاً بـ13.9%، ليسجل إغلاقاً فى نهاية سبتمبر عند مستوى 773.6 بحجم تداول 103 ملايين ورقة، وذلك مقارنة بمستوى فتح فى بداية العام عند 898.35، وحقق السهم أعلى نقطة له فى أغسطس عند مستوى 898.35 بحجم تداول 28.8 مليون ورقة، فيما وصل إلى أدنى مستوى له فى مارس عند 514، بحجم تداول 51.875 مليون ورقة. ونجح مؤشر القطاع فى تحقيق قيمة تداول إجمالية خلال الربع الثالث من 2020 قُدرت بـ12.9 مليار جنيه، ليحتل بذلك المركز الثانى بعد العقارات، الذى تصدر القطاعات من حيث قيم التداول بـ15.5مليار جنيه، مستحوذاً على نحو 16.7% من قيم تداول البورصة المصرية، كما تُقدر جملة حجم تداول شركات القطاع بـ9 مليارات ورقة، بواقع 388٫965 عملية تقريباً، الأمر الذى يُشير إلى نشاط أسهم القطاع العقارى خلال الجلسات التى عُقدت فى الربع الثالث العام الحالى.