هجوم شرس.. إصابة أكثر من 2 مليون شخص بفيروس كورونا في بريطانيا

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، هجومه الشرس والسريع في كافة الدول والمناطق حول العالم، ووصل إجمالي إصاباته حول العالم 76.401.230 ، بينما بلغت وفيات الوباء 1.688.115، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 53.579.641.

ونشر «كوفيد-19» الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره ديسمبر الماضي في مدينة «ووهان» وسط الصين، ثم انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بريطانيا.

وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجّلت، اليوم، 27052 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 28507 إصابات، أمس الجمعة.

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 2004219، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية».

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، تسجيل 534 وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 489 في اليوم السابق، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 67075.

وكانت الحكومة البريطانية، قالت في وقت سابق، إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، ما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.

من جانبه، أعلن كبير الأطباء في بريطانيا، الأستاذ كريس ويتي، اليو،أن الطفرة الجديدة من كورونا التي تم الكشف عنها في بلاده، تنتشر بسرعة كبيرة.

وقال ويتي، إن السلطات الطبية البريطانية نبهت منظمة «الصحة العالمية» بسرعة تفشي الطفرة الجديدة بجنوب شرق إنجلترا، وإنها تستمر في تحليل المعطيات الواردة لتحسين فهمها للواقع.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال في 14 ديسمبر الجاري، إنه تم الكشف عن طفرة جديدة من الفيروس، انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرق المملكة، بما في ذلك لندن.

بدوره، اعتبر كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، باتريك فالانس، اليوم، أن اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»، تبدو كافية في توليد استجابة مناعية لمتغير جديد لكورونا أكثر قابلية للانتقال.