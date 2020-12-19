طرق دعم منتخب الشباب نفسيا بعد خروجه من البطولة بسبب كورونا

ظروف صعبة تعرض لها المنتخب الوطني تحت 20 عاما، خلال خوض الفريق بطولة شمال إفريقيا للشباب تحت 20 عاما، حيث ألغيت مبارة الفريق أمام منتخبي ليبيا وتونس وذلك لعدم اكتمال قائمة المنتخب بسبب إصابات كورونا بين صفوف الفريق.

ورفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل (كوكا) واستبعاده من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة 16 لاعبا من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر 14 لاعبا لخوض المباراة في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعبا جاهزا لخوض المباراة، وهي نفس الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا.

هاني: لابد من دعم المنتخب بالمساندة لأن إصابتهم بكورونا خارجة عن إرادتهم

وعن كيفية دعم الاعبين بعد تلك الأزمة أوضح الدكتور محمد هاني، استشارى الطب النفسي، أنه لكي يتم التعامل الصحيح مع تلك الأزمة، يجب أن يعلم الجميع أن ما تعرض له الفريق جاء لظروف خارجة عن إرادتهم، لذا فالدعم النفسي مهم بالنسبة لهم، موضحا أن زيادة الضغوط على أعضاء الفريق من الممكن أن يتسبب في مشكلات نفسة كبيرة لهم.

وأضاف هاني لـ«الوطن»، أن الفريق بحاجة إلى الدعم النفسي والمساندة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك الدعم من الممكن أن يكون له عدة صورة من بينها استقبالهم في المطار لدى عودتهم إلى القاهرة، والاجتماع بهم والحديث معهم في محاولة للرفع من روحهم المعنوية.

وتابع استشاري الطب النفسي، أنه من الممكن إعادة بناء الثقة وذلك عن طريق تكريم معنوي لصمودهم طوال فترة تواجدهم في الخارج وإصرارهم على اللعب، وموضحا أنه يجب الاهتمام بلم شمل الفريق عقب التعافي، بعودة التدريبات الجماعية مرة آخرى وعقد أوقات ترفهيه بين اللاعبين وبعضهم البعض.

وأكد أنه يجب عقد جلسات دعم نفسي للاعبين بواسطة المتخصص من الفريق، يؤكد لهم أن ما حدث خارج عن إرادتهم، والعمل لإعادة ثقتهم في أنفسهم، مشيرا إلى أنه يجب التوقف عن الحديث عن تلك الأزمة أمام لاعبي الفريق.