كواليس القبض على مذيعة التخسيس وحجزها بالنيابة: انهيار وبكاء

قررت النيابة العامة حجز "شيرى.أ" المتهمة بانتحال صفة طبيبة، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، وبيع وترويج الأدوية مجهولة المصدر، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، مع الاستعلام عن الشهادات التي عثر عليها بحوزة المتهمة، المثبت بها حصولها على الدكتوراة.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، كواليس القبض على المتهمة التي تقدم برنامجا خاصا بالتغذية العلاجية والتخسيس على إحدى القنوات الفضائية، حيث تلقت شرطة التموين بالقاهرة معلومات بقيام المتهمة باستغلال مركزي التغذية العلاجية والتخسيس الذي تمتلكه بمنطقة مصر الجديدة في ترويج وبيع العقاقير المهربة وأدوية التخسيس مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها.

وأوضح المصدر أنه تم إجراء التحريات اللازمة وتبين صحة المعلومات وأن المتهمة لها نشاط واسع في الإتجار وترويج تلك الأدوية كما تبين أنها تنتحل صفة طبيبة وتمارس مهنة الطب بدون ترخيص وبدون مسوغ.

وأشار المصدر إلى أنه صدرت تعليمات بعد استئذان النيابة العامة باستهداف المركز الذي تمتلكه المتهمة، وتمت مداهمته بمعرفة قوة من شرطة التموين ومباحث القاهرة، وتم القبض على المذيعة التي حاولت في البداية إنكار معرفتها بما واجهتها به القوة، ثم انهارت باكية عندما عثرت قوت الشرطة على مخزن داخل المركز يحتوي على الأدوية المهربة.

وأكد المصدر أن المتهمة خرجت بصحبة القوة باكية وفي حالة انهيار تام وغادرت مع القوة لتحرير محضر والعرض على النيابة، وكانت تردد أنها بريئة وكل أنشطتها مشروعة. وقالت «انا لي اسم وعمري ما أعمل حاجة غلط».

وكشفت التحريات أن المتهمة تدعى «ش.أ» 44 عاما، وتقدم برنامجا خاصا بالتغذية والتخسيس على إحدى القنوات الفضائية وتظهر على القنوات المختلفة كطبيبة متخصصة في التخسيس، وتم ضبطها أثناء بيع أدوية ومكملات غذائية وعقاقير مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وحرزت الأجهزة الأمنية 93 ألف قرص دوائي عبارة عن كريمات وزيوت تخسيس، وجيل للتخسيس و2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد و12 جهاز طبي يستخدم في تجميل ونحت أجزاء الجسم، وجميعها مجهولة المصدر.