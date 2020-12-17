القبض على راقصة وزوجها في شهر العسل: «اتمسكوا آداب»

عرفها داخل ملهى ليلي في الجيزة، وتوطدت علاقة الصداقة بينهما حتى انتهت بزواجهما، يبدو أن كل منهما وجد ضالته في الآخر، فكان الشاب يعرف جيدًا أن زوجته الراقصة لها علاقات غير شرعية، فقرر استخدامها سلعة تدر عليه أموالًا طائلة، فعرض عليها توسيع نشاطها من خلال عرض صورها وفيديوهاتها المثيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لممارسة المتعة الحرام.

وبحسب تحريات المباحث أن المتهم قضى مع زوجته أسبوعًا في شهر العسل ثم بدأ يتاجر في جسدها وتنفيذ مخططه فكان همزة الوصل مع الزبائن وحدد قيمة الليلة بـ 800 جنيه، واستمر هو وزوجته في نشاطهما الآثم حتى رصدتهما الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب وألقي القبض عليهما داخل شقتهما في الجيزة، وبينت التحريات والتحقيقات بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ومباحث الإدارة العامة للآداب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن المتهم وزوجته يمارسان نشاطهما الإجرامي منذ 3 أشهر.

المتهم عرض زوجته على زبائن فيسبوك

أفادت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت بشأن الواقعة، بأن بداية الواقعة كانت بورود معلومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يتواصل مع راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال إحدى الصفحات على «فيس بوك»، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه، مستغلا ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

المتهمة: جوزي ورطني وتسبب في حبسي

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت قوة من المباحث وقطاع الجريمة المنظمة من مداهمة شقة المتهمين، وألقت القبض على الزوجين، وضبطتهما.

وبمواجهة الزوج أقرّ بنشاطه واعترف بتفاصيل الواقعة، كما أقرت الزوجة بأن زوجها يستغل ولايته عليها ويقدمها لعملائه نظير مبالغ مالية، مقابل حصولهما على مبالغ مالية يقتسماها فيما بينهما، وأيدت الزوجة رواية الزوج خلال اعترافها أمام المباحث أن زوجها هو الذي أقنعها بفكرة فيسبوك وعرض نفسها على رواده: «جوزي ورطني في الفيسبوك لحد ما المباحث مسكتنا».

قررت النيابة العامة حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة وتسهيل الدعارة، وتحفظت النيابة هاتف محمول وجهاز لاب توب خاص بالمتهم عليه خبراء الإذاعة والتليفزيون لبيان علاقتها بالفيديوهات من عدمه.