مها أبو بكر: الشطب في انتظار المحامين المتحرشين بفتاة ميت غمر

قالت المحامية مها أبوبكر، إنه من المتوقع أن يواجه المحامين الذين قاموا بالتحرش بفتاة ميت غمر، عقوبة الفصل من النقابة أو شطبهم نهائيًا، لما قاموا به من تعدٍ لا يجوز، وهو أمر غير قانوني وغير أخلاقي ويستوجب الجزاء الجنائي أمام النيابة العامة، والجزاء التأديبي من قبل نقابة المحامين.

وأضافت «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجتمع المصري يواجه حاليًا أزمة في الوعي بخصوص الحكم المجتمعي السلبي الذي يطال كافة السيدات، مؤكدة أن الوضع القانوني غير كافٍ للحفاظ على السيدات في مصر، ويجب وضع خطة مجتمعية للحفاظ على حياه المرأة بشكل آمن.

وأوضحت، أنه لا يجب التعرض للفتاة إيا ما كانت مرتديه من ملابس، حيث أن القانون يكفل لها الحرية في اختيار مظهرها وملابسها، ولا يحق لأحد التدخل في ذلك من الأساس أو التحرش بناءً على ذلك الإجراء.

واعتبرت حادثة فتاة «ميت غمر» إحدى أسوأ الوقائع المؤسفة التي يندى لها الجبين، حيث شهدتها شوارع مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتعرضت فيها فتاة تسير بالشارع للتحرش من 7 شباب واتهمتهم في محضر رسمي بملامسة جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارَّة ضدها حالَ استقلال خمسة منهم سيارة واثنين دراجة آلية، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بقضية «فتاة ميت غمر» والتي كانت ضحيتها «ياسمين. م. ا»، 23 سنة، وشهرتها «بسنت».

ودخلت الفتاة إلى لمقهى لتفاديهم، وعندما خرجت منه ظنَّا منها انصرافهم فُوجِئَت باستمرار تتبعهم لها والتعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها، وقد أكدت تلقيها تهديدات من صفحة خاصة بأحد أقارب متهم ومحامٍ موكَّل للدفاع عن بعض المتهمين بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمنت التشهير بها، للتأثير عليها وإكراهها على التنازل عن شكواها.