والد الطفل «محمد»: «بقول للي عنده ابن دمه خفيف خلي بالك»

توجه المطرب حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد بطل فيديوهات «بسنت وياسين»، التي انتشرت مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، باعتذار للعالم العربي أجمع، وللمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيامه بتسجيل فيديوهات لابنه.

وقال حسام، «أنا أساف للعالم العربي، وبتأسف للمركز القومي للطفولة، والله العظيم وأقسم بالله ما كنت أعرف ولا بدبر لتريند ولا أعرف الكلام ده نهائي، والله لو أعرفه يمكن كنت عملته من زمان وأنا ميت على الشهرة، لكن ربنا يمكن عوض شقايا وتعبي من 20 سنة وعوضني في ابني عشان حتى أتشهر لو أنا ناقصني شهرة، يمكن ربنا عوضني في ابني ده».

حسام: بقول لكل اللي عندهم أطفال دمهم خفيف خدوا بالكم

وأضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساء»، من تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على شاشة «الأولى»، «بقول لكل الناس أنا أسف وحقكم عليا، وبقول لجميع الناس اللي عندهم أطفال دمهم خفيف، أرجوكم خدوا بالكم ومتعمولش زي، أنا دلوقتي محطوط في موقف ويارب تيجي على أد آسف، أو أني أمضي إقرار، وبوعدكم مش هعمل فيديوهات تاني فيها أي حاجة تزعل حد».

وتابع: «طبعا المجلس القومي عنده حق، وبيحاول يحافظ على جيل يكمل بعدينا، وبتأسف من جديد لمجلس القومي وللعالم العربي أجمع».

وكانت الرأي العام في مصر انشغل مؤخرا، ومن قبله صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات الطفل محمد، التي يحكي خلالها قصة حبه مع زميلته الطفلة بسنت ودور الطفل ياسين في تهديد هذه العلاقة، وهو ما أثار انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نسب مشاهدة عالية.