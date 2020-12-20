معيط: الإقرارات الإلكترونية وراء زيادة إيرادات القيمة المضافة 15% خلال كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مشروع التحول الرقمي بمصلحة الضرائب لا يعني ميكنة الإجراءات فقط، بل يتضمن إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة، موضحًا أنَّ مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية مازالت تشيد بنجاح الحكومة في الإدارة الاحترافية لأزمة «كورونا»، وتحقيق مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري.

زيادة أعداد المسجلين بمنظومة «الإقرارات الإلكترونية» 45٪.. وزيادة أعداد مقدمي الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا 30٪

وعن ثمار تطبيق «الإقرارات الإلكترونية»، أكّد وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أنَّ «الإقرارات الإلكترونية» رفعت كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، وانعكس ذلك في زيادة الإيرادات عن إقرارات «القيمة المضافة» المقدمة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، التي كانت تمثل ذروة الجائحة بنسبة 15٪ عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب زيادة أعداد المسجلين على منظومة تقديم هذه الإقرارات بنسبة 45٪ مقارنة بشهر يوليو 2018، فضلًا عن زيادة أعداد مقدمي الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة شهريًا بنسبة تتجاوز 30٪ عن الفترة ذاتها.

الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات بمصلحة الضرائب

وأوضح وزير المالية أنَّ مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، مضيفًا: «قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا في استحداث هيكل إداري للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تمّ دمج مصلحة الضريبة على الدخل ومصلحة الضريبة على القيمة المضافة، وجرى أيضًا الإعلان عن 2000 وظيفة جديدة لأوائل خريجي الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب».

وأشار وزير المالية، إلى أنَّه سيتمّ التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول الشهر المقبل، ويتمّ استكمال نشر هذه المنظومة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية على 4 مراحل.

ولفت إلى أنَّ منظومة التقارير الذكية ودراسة الحالات التي تمّ البدء في استخدامها بمصلحة الضرائب منذ بداية العام الحالي، أدت إلى رصد العديد من حالات التهرب الضريبي، والشركات الوهمية التي تمّ التعامل معها وفقًا للقانون.

تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة

وحول تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أشار وزير المالية إلى أنَّ مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، مبينًا أنَّ منصة «الفاتورة الإلكترونية» التي تمّ تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

46 ألفًا و475 من الممولين استفادوا من إعفاءات قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية»

وفيما يخص كفاة التحصيل الضريبي، نوه معيط، إلى أنَّ عام 2020 شهد خطوات فعَّالة نحو رفع كفاءة التحصيل الضريبي للمتأخرات، وإنهاء المنازعات بتسويات ودية، وقد استفاد 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الماضي، حيث سددوا 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.