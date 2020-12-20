رئيس التحرير

محمود مسلم

الدفاع تقبل إهداء المشير طنطاوي لصالح القوات المسلحة

كتب:

الوطن
09:55 ص | الأحد 20 ديسمبر 2020
المشير محمد حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

أصدرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 230 لسنة 2020، بشأن قبول الإهداء المقدم من المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، لصالح القوات المسلحة.

وجرت الموافقة على قبول إهداء أصناف «أسلحة - ذخائر» في حدود 24,300 جنيه فقط، أربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير، والمقدمة من المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، لصالح القوات المسلحة.

ونشرت الوقائع المصرية، القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي:

 

اقرأ المزيد:

"الوقائع المصرية" تنشر قرار وزير الإسكان لتأمين المواطنين بالمطاعم

الوقائع المصرية تنشر اللائحة المالية والإدارية لهيئة الدواء المصرية

الوقائع المصرية تنشر مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية

الوقائع المصرية تنشر قرار"التجارة" بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر