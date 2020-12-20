الدفاع تقبل إهداء المشير طنطاوي لصالح القوات المسلحة

أصدرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، القرار رقم 230 لسنة 2020، بشأن قبول الإهداء المقدم من المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، لصالح القوات المسلحة.

وجرت الموافقة على قبول إهداء أصناف «أسلحة - ذخائر» في حدود 24,300 جنيه فقط، أربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة جنيه لا غير، والمقدمة من المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، لصالح القوات المسلحة.

ونشرت الوقائع المصرية، القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: