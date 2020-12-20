الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على معبد الكرنك غدا

تستعد الأقصر للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك، غدًا الاثنين، وهو الحدث الذى وضعته نقابة المرشدين السياحيين ومنظمات المجتمع المدني على أجندتها السياحية، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وحظيت الظاهرة باهتمام خاص من قبل شباب السياحيين منذ عدة أعوام كنمط سياحي جديد يمثل وسيلة جذب مهمة للسياحة في الأقصر.

وأعدت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر مطبوعات بتفاصيل الحدث باللغة الإنجليزية والصور الخاصة بالظاهرة، وقامت بتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة كدعاية للحدث بين السائحين الموجودين بالأقصر خلال هذه الفترة، كما تم تدشين صفحة على «فيس بوك» لنفس لسبب.

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية، إنه نظرًا لأهمية التسويق الإلكتروني قررت الجمعية وضع خطة تسويقية للدعاية للظاهرة، وذلك بالاعتماد على التسويق بلغات مختلفة للحدث خاصة النادرة منها مثل اليابانية والصينية، لافتًا إلى أن الجمعية ستستعين في تحقيق خطتها بمرشدي اللغات النادرة، والذين أبدى الكثير منهم رغبته في التطوع والمساعدة في التسويق للحدث في المستقبل.

وأضاف «أبوزيد»، أن جمعيته وقعّت بروتوكول تعاون سابقًا مع غرفة شركات السياحة بالأقصر لإعداد مادة تسويقية مشتركة لهذه الأنماط الجديدة، وتسويقها بصورة مباشرة في بورصات السياحة العالمية المهمة، خاصةإنجلترا وألمانبا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وروسيا كمرحلة أولى.

ومن المقرر أن يستمر حفل التعامد لمدة ساعة على أن تتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.