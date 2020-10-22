ظلال كورونا تظهر في تعامد الشمس على رمسيس الثاني: حذر وحضور قليل

160 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة، و230 زائرا مصريا وعربيا، وقفوا شهودا على انطلاق ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبده بمدينة أبو سمبل السياحية وسط إجراءات احترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد، بعد أن كان يحضرها الآلاف في كل عام، خضوعا لتحديد أعداد زائري الاحتفالية من كل أنجاء العالم.

بالتزامن مع محاولات مؤسسات الدولة لجذب السياحية إلى مصر مرة أخرى بعد أشهر من الركود الذي أصاب كل قطاعات العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وقف نحو 400 شخص فقط لنحو 20 دقيقة من الساعة 5.55 صباحا ليشهدوا الظاهرة التي كانت صوب لآلاف السائحين في كل عام حيث وصلت الأعداد عام 2019 لنحو 4500 سائح أجنبي وزائر مصري، ما وصفه الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين بأنه عرضًا طبيعيا من أعراض تفشي فيروس كورونا الذي أصاب كافة دول العالم.

وتابع نقيب السياحيين في حديثه لـ"الوطن"، إن الدولة المصرية تملك العديد من البرامج السياحية التي من شأنها دعم وإنعاش حركة السياحة ولكن تفشي فيروس كورونا يفرض قيودًا عدة على القطاع آلت دون ذلك أبرزها محدودية المناطق المفتوحة مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، فضلا عن نسبة الإشغالات التي لا تتعدى الـ50%، والقيود المفروضة على حركة الطيران.

وأشار "حلقة"، إلى أنهم كانوا بصدد التقدم بطلب من وزارة السياحة والآثار لرفع نسبة الإشغالات إلى 75% ولكن سيتم تأجيل الطلب إلى ما بعد مرور الجائحة الثانية والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، موضحا أن العاملين في القطاع السياحي متأثرين حتى في المناطق التي تستقبل السائحين نظرا لقلة الكثافات وتقليل رواتبهم والاستغناء عن بعضهم.

وكان مبعد أبوسمبل شهد ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في تمام الساعة 5.55 من صباح اليوم الخميس وسط إجراءات احترازية عدة اتبعها زوار معبد أبوسمبل الذي يقع على مسافة 280 كيلومتر جنوب محافظة أسوان، حيث ارتدى عدد كبير من الزائرين سواء المصريين أو الأجانب الكمامات، بالإضافة إلى القياس الحراري للزوار قبل دخولهم لمعبدي رمسيس الثاني ونفرتاري، لمشاهدة الظاهرة التي تستمر لمدة 20 دقيقة، حيث أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مدينة أبو سمبل السياحية لحضور الظاهرة.