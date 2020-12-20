عاجل.. الحكومة: تمويل «إحلال السيارات» حتى 10 سنوات بفائدة لا تذكر

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ برنامج تمويل إحلال وتجديد السيارات المتهالكة أو التي مرّ على تصنيعها أكثر من 20 عاما، والذي تعتزم الحكومة إطلاقه أواخر يناير المقبل، سيتم عبر منح الدولة حافز مادي، وعبر تمويل يستمر لنحو 10 سنوات بـ«فائدة لا تُذكر».

القدرة التمويلية

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمتها على هامش الجلسة الثالثة للإعداد لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والمنعقد حاليا في مركز القاهرة للمؤتمرات بمشاركة 4 وزراء وعدد من خبراء والعلماء المصريين بالخارج، أنّ هناك سيارات ما تزال تعمل في مصر ومر على صنعها 30 أو 35 عاما، ومن المفترض عدم تجديد تصاريح وتراخيص المركبات التي مر عليها أكثر من 20 عاما، لكن تتركها الدولة تعمل لعدم وجود قدرة تمويلية للإحلال والتجديد بسيارة جديدة.

تعاون البنك المركزي

وأوضحت جامع، أنّ الحكومة تنسق حاليا مع البنك المركزي المصري لتوفير برامج تمويلية طويلة، موضحة أنّه من المعتاد أن يكون الحد الأقصى للدفع هو 7 سنوات، ولكن في البرنامج سيصل لـ«10 سنوات وبفائدة لا تُذكر».

الوقود المزدوج

وأشارت إلى أنّ الدولة تعمل حاليا على محورين، الأول تشجيع السيارات الموجودة بالسوق المحلية حاليا على التحويل للعمل بالوقود المزدوج، عبر البنزين والغاز الطبيعي سويا، مع العمل على إحلال وتجديد السيارات المتهالكة والقديمة بأخرى حديثة.

ولفتت إلى أنّ هناك أتوبيسات تعمل بالكهرباء، بدأ العمل على توفيرها للعمل بمصر بشكل بسيط جدا، وهناك اهتمام بالسيارات والمركبات سواء العاملة بالغاز أو الكهرباء، وهناك اهتمام واسع وكبيرة بالصناعة المغذية للسيارات.

تكلفة المحلي والمستورد

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات بمصر ستضم الكثير من الحوافز، موضحة أنّ الحوافز ليست مادية فقط، ولكن سهولة إجراءات وغيرها، وأنّهم يريدون إنتاج سيارات تنافس المستورد في السعر والجودة نظراً لأن تكلفة السيارات المنتجة محليا بمصر حاليا أكثر من المستورد.

وشددت على حرص الدولة المصرية على المضي قدما في هذا الملف، وحرصهم على الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في الخارج.