340 معدة ومركبة وتجربة محاكاة زلزال القليوبية تستعد للكوارث

أطلقت محافظة القليوبية أمس الأحد، التدريب العملي المشترك صقر 72 لمواجهة الكوارث والأزمات بالتعاون مع كافة الهيئات ومجالس المدن لتنفيذ تجربة وقوع زلزال ومواجهته بنسبة 25% من قوة إمكانيات المحافظة.

«الوطن» تستعرض التجهيزات والسيناريوهات الخاصة بالتدريب والمقرر أن يستمر حتى الثلاثاء المقبل.

يشارك في التدريب 340 معدة ومركبة من المعدات الميكانيكية والهندسية والفنية من سيارات ولوادر تابعة لمراكز المدن والمديريات الخدمية، حيث جرى التفتيش على المعدات والتأكد من صلاحيتها والوقوف على جاهزيتها ومشاركتها في التعامل مع الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية.

تشارك 14 سيارة إسعاف و40 مركبة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي متعددة الاستخدام ما بين نافوري وسط ونافوري صغير وسيارة مياه سعة 15 مترا مكعبا و3 لوادر حفار وسيارة طوارئ وإغاثة و2 سيارة كسح، فضلا عن 4 بدالات لشفط مياه الأمطار، و10 ميني باص خدمات تابع لمديرية التربية والتعليم في أعمال التدريب.

الهدف من التدريب العملي المشترك صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة.

يتيح التدريب فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقى ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.

البيان العملي للتدريب يوم علي تأثر محافظة القليوبية بتوابع زلزال بقوة (2.5) بمقياس ريختر أدي لوقوع خسائر في الأرواح والمنشأت والمرافق والمباني والطرق وذلك بهدف تدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث بإمكانيات المحافظة والتنسيق مع المحافظات المجاورة بإستغلال 25% من إمكانيتها حيث تم تحديد الخسائر التي حدثت جراء الموقف في كل مجلس ومدينة والمهام المطلوب تنفيذها منهم وكيفية التعامل وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تقليل المخاطر والخسائر قدر المستطاع .

يشمل التدريب استعراض تقارير الجهات المشاركة فى التدريب والإمكانيات المتاحة لكل مركز وقطاع داخل المحافظة، والتى تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات التى يتم تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، بهدف الاطمئنان على استعداد كافة القطاعات وتوحيد الجهود والامكانات المتاحة للتعامل المناسب والاسرع لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة للحد من الخسائر الممكنة.

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث يتيح فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقى ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.