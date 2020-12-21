ضوابط يجب اتباعها لمواجهة كورونا بعد إحالة رئيس حي حلوان للتحقيق

بعد إحالة رئيس حي حلوان إلى التحقيق الإداري من قبل وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بسبب مخالفات وتجاوزات وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل نطاق الحي، رصدت «الوطن» الضوابط التى يجب اتباعها من جانب المنشآت للحد من انتشار فيروس كورونا في المطاعم والمقاهي والمحال وهي كالتالي..

- الحفاظ على التباعد الاجتماعى

-استخدام أدوات ذات الاستخدام الواحد

-ارتداء الكمامة

-اتباع التطهير والتعقيم المستمر داخل المنشآت

-حظر استخدام الشيشة

- التزام مواعيد فتح وغلق المنشآت

-استخدام مقياس الحرارة لمتابعة حال صحة العاملين أولا بأول

- منح إجازة لأى عامل تظهر عليه أعراض كورونا.

الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان

- تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة

- توفير سلة مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ

- التخلص من النفايات بشكل آمن وفقا لإرشادات الصحة و البيئة.

- عدم السماح بأى زحام داخل المنشأة حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن أي منشأة تخالف اتباع الإجراءات الاحترازية يتم غلقها على الفور لمدة 3 أيام وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وهناك تعليمات من وزارة التنمية المحلية للمحافظين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات والمطاعم غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حظر تقديم الشيشة حفاظا على سلامة المواطنين، مشددين على أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات واهتمامات الحكومة فى الوقت الراهن، مع مطالبة جميع رؤساء الاحياء والمراكز بالمحافظات بالتواجد باستمرار بين المواطنين للتفاعل المباشر وسرعة التعامل مع أى شكاوى وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم إليهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة.