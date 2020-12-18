التنمية المحلية: تشميع 5 آلاف محل ومطعم خالفت مواعيد «الغلق»

أسفرت المتابعة الميدانية والحملات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية بالمحافظات بشأن متابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال من ومطاعم ومقاهي وورش عن غلق نحو 5 آلاف منشأة مخالفة في أكثر من أسبوعين منذ بدء تطبيق قرار مواعيد المنشآت مطلع ديسمبر الجاري.

وأضاف مصدر بالتنمية المحلية لـ«الوطن» أن المقاهي تتصدر قائمة المنشآت المخالفة على مستوى الجمهورية حيث تم غلق نحو 1740 مقهى مخالف.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ ضبط مواعيد فتح وغلق المحال والتزام المواطنين بتثبيت المواعيد ومنع أي فوضى أو تجاوز، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على النظام وتوفير الطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة بالعمل خلال الفترة المسائية لتنظيف وتجميل الشوارع والمياديين والحد من أي ضوضاء أو إزعاج والعمل على منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

التنمية المحلية: متابعة أولًا بأول لمواعيد الفتح والغلق

وأشار مصدر بالتنمية المحلية، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع الموقف أولا بأول حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لمتابعة المنشآت علاوة على قيام المحافظين بجولات ميدانية للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد الجديدة.

وأوضح أن هناك تعليمات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظين بضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، وهي تتراوح ما بين الإنذار والغلق وسحب الترخيص.

من جانبها، جددت وزارة التنمية المحلية نداءها إلى أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة وتحقيق مصلحة المواطن.