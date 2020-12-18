التنمية المحلية: الانتهاء من نقل 13 ألف أسرة إلى حي الأسمرات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن حي الأسمرات أصبح نموذجًا لأفضل الأماكن التي تم تطويرها في القاهرة لنقل سكان المناطق العشوائية إليها، حيث تم نقل حوالى 13 ألف أسرة، مشيدًا بالمستوى الإنشائي الرائع لحي الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، والذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة بعدد من المناطق بالمحافظة، مضيفًا أن الحي يضم مجمع سكني يوفر لسكانه واقع مجتمعي جديد يضم جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة

وأكد وزير التنمية المحلية، على اهتمام رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وتطوير كل المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات، لتوفير حياة كريمة لمواطني تلك المناطق.

جاء ذلك في تصريحات لـ«شعراوي»، اليوم، خلال جولته مع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بحي الأسمرات، حيث تم تفقد مركز الشباب عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات 3.

كما شملت الجولة تفقد ملاعب المركز وسط تواجد مكثف من قبل أبناء حي الأسمرات من النشء والشباب المشاركين في ألعاب كرة القدم، الكونغوفو، والكاراتيه.

الرئيس يتابع ملف تطوير العشوائيات

وأضاف «شعراوي»، أن الرئيس السيسي يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، حيث تم خلال السنوات الماضية الانتهاء من بناء آلاف الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء وغيرها.

وأكد، أن الحكومة تقوم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنساء المصري وتوفير كافة الأنشطة والخدمات والتعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل لكافة المواطنين في المناطق العشوائية وغير الآمنة والخطرة بالمحافظات.

أنشطة رياضية متنوعة داخل الاسمرات

وفي السياق ذاته، أشاد وزير التنمية المحلية بالتنوع الرياضي الذي تقدمه الدولة لأبناء الأسمرات، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على المشاركة بتلك الانشطة الرياضية في إطار تقديم كافة الخدمات الشبابية لأبناء حي الأسمرات، والمساهمة في تنشئتهم بصورة سليمة فكريًا وصحيًا وبدنيًا من خلال ممارسة الرياضة.