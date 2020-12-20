الزراعة: ضبط 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير المرخصة و45 طن مسحوق بروتين

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه وردت معلومات عن وجود 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة من وزارة الزراعة، تنتج أعلاف غير مسجلة بالوزارة، تم التنسيق بين كل من «قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة المختصة»، وقد داهمت القوة المخزن.

وجرى ضبط 45 طن مسحوق بروتين ومركزات وخامات أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

جاء ذلك إيماءً إلى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد -نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة.

وفى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ، الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وشرطة البيئة والمسطحات.

وأضاف سليمان، أنه تم تشكيل لجان للتفتيش الفجائي، على بعض مصانع الأعلاف المرخصة، ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة.

فضلاً عن اجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف، للتأكد من جاهزيتها، لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، وتحقق أعلى معدلات أداء للحيوان والدواجن والأسماك، كذلك كما تم الإشراف على إعدام شحنات بكميات 6384 لتر، من إضافات الأعلاف المرفوضة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالسادة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).