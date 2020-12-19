وزير الزراعة يتابع تحديث منظومة الري ويوجه بالإسراع في معدلات التنفيذ

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة، لمتابعة سير العمل في المنظومة، وشارك في جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، فريق تحديث الري بوزارة الموارد المائية والري.

جاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في مشروع تحديث منظومة الري لتوفير الموارد المائية اللازمة لإقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وتقلل فاتورة الاستيراد.

وأشاد القصير، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري وروح العمل الجماعي لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تتمثل في مليون فدان موزعة على الوزارتين.

وأكّد وزير الزراعة تنفيذ توجهيات رئيس مجلس الوزراء والتي جاءت خلال اجتماعه الخميس الماضي، مع وزراء الزراعة والري والتموين ومتابعة رئيس الوزراء، يوميًا لتطورات العمل بمشروع الري الحديث.

وأشار إلى ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للإنتهاء في المواعيد المقررة للمرحلة الاولى نهاية شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أنَّه يتمّ العمل حالياً على تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الري الحديث على الـ4 ملايين فدان المطلوبة، بحيث تشتمل تلك الخطة على مجموعة من المحفزات، إلى جانب برامج زمنية محددة، وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع.

ونوه إلى أنَّه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين على المشاركة في مثل هذه المشروعات، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة في قطاع الزراعة، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وأضاف القصير، أنَّ البنك الزراعي يوفر التمويل اللازم دون الإجراءات البنكية المعتادة لأن القرض بضمان وزارة المالية وبالفائدة الميسرة 5%، مشيرًا إلى أنَّ منظومة تحديث الري لها مردود اقتصادي كبير على المزراعين، حيث تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وترشيد المياه مع زيادة إنتاجية ومساحة الأرض الزراعية.