الأطباء المصريون بلندن: الطفرات الجينية دائما ما تحدث في الفيروسات

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ واستشاري عام الأمراض وسكرتير عام جمعية الأطباء المصريين في لندن، إن فيروس كورونا يتكون من حمض نووي منفرد يغلقه غشاء بروتيني، وهو السبب الرئيس في وجود طفرات في تلك السلالة الجديدة الخاصة بفيروس كورونا، والتي جرى الكشف عنها في بريطانيا مؤخرا.

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة له عبر «سكاي بي» ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على فضائية «DMC»، أن الفيروسات الأخرى تكون ثابتة ولا تتحور جينيا لوجود جزء ثان مكمل لها وهو ما يمنعها من القيام بأي طفرات مثل الفيروسات الثابته كالجديري وشلل الأطفال، حيث إن الطفرات معروفه في عالم الفيروسات.

وأوضح أن فيروس كورونا حدث به الكثير من الطفرات منذ ظهوره، حيث كان أبرز الطفرات تلك التي حدثت في شهر يوليو جعلته أكثر وضوحا للجهاز المناعي في جسم الإنسان، وبات الأشخاص الذين يصابون بالفيروس أقل حدة، كما أن الطفرة التي حدثت في أواخر شهر سبتمبر الماضي جرى اكتشافها في إحدى المقاطعات البريطانية.

وأكد أن الطفرة الجديدة ظهرت يوم 17 من الشهر الجاري في 17 قاعدة نووية من ضمن 30 ألف قاعدة في الفيروس: «حاجة بسيطة، بس خلت البروتين الشوكي الخاص بالجهاز المناعي للإنسان يلزق أكثر في الخلايا ويفتح خلايا بسهولة، وهو سبب زيادة أعداد الإصابات بنسبة 70%».

وأشار إلى أن الطفرات التي تحدث في مختلف الفيروسات هو أمر جيد من شأنه ضعف الفيروس مستقبلا، كما حدث من قبل في عام 2004 بخصوص فيروس سارس، وحدث به الكثير من الطفرات حتى ضعف وانتهي تماما، والطفرة الجديدة لكورونا قامت بزيادة عدد الإصابات ولكن لم تؤثر على حده المرض أو نسب الوفيات.

وتابع: «بتصيب الناس الشباب، وفي دلائل علمية بتشير أن الموضوع زاد مع وجود المدارس والجمعات وانتشرت، وبدأت في التطور في سبتمبر، ومع أول ديسمبر زادت عدد مصابي كورونا على مستوى العالم وخاصة في جنوب شرق بريطانيا، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ قرار أقوى بالإغلاق».