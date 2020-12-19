استشاري: أدوية المناعة لا تقي من فيروس كورونا ولا تعالجه

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري المناعة بواشنطن، «لا أنصح بأي أنواع معينة من أدوية المناعة، ولازم الناس تفهم أن هذه الأدوية التي ترفع مناعة ليس علاج للكورونا، وليس وقاية من الكورونا أيضًا بالنسبة للأصحاء، لو اثنين أخدوا زنك وفيتامين C وكل فيتامينات المناعة، ممكن واحد يصاب بكورونا والثاني لأ، رغم أن الاثنين ملتزمين بكل فيتامينات وأدوية المناعة، فكل هذه ليس دواء ولكنها مركبات لا تضر، ولكن فائدتها من عدمه في الحماية من الإصابة غير مؤكدة، صحيح ترفع وتدعم جهاز المناعة، وننصح بها الناس بوجه عام طوال الوقت».

أشرف الفقي: علب فيتامينات المناعة لا تخضع لهيئة السلامة الدوائية بأمريكا

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، «العلب التي يباع فيها حبوب الفيتامينات والأملاح وخلافه في الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي، لا وصاية لهيئة الـ FBA وسلامة الدواء عليها من الأساس لأنها من الناحية الفنية لا تعتبر عقاقير أو أدوية، بل مكملات غذائية».

الفقي: هناك مستشفيات في أمريكا طاقتها الإستيعابية وصلت لـ 100%

وتابع استشاري المناعة بواشنطن: «بداية الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، كانت في أوائل فصل الخريف، أو من الممكن أن نقول في فترة الصيف، شاهدنا أعداد الماصبين بترداد لدى الشباب الأقل من 35 سنة، وبالطبع لأن هذا الفئة صحتهم أفضل من صحة كبار السن، كانت معدلات الوفيات أو الدخول إلى المستشفيات منخفضة مقارنة بمعدلات الإصابة، ولكن في الأسابيع القليلة الماضية بدأت زيادة حالات الوفيات والدخول بكل المستشفيات، لدرجة أن هناك مستشفيات في أمريكا وصلت لـ 100% من طاقتها الاستيعابية».

عدد الإصابات في أمريكا تخطى حاجز الـ200 ألف يوميًا

واستطرد استشاري المناعة بواشنطن: «عدد الإصابات في أمريكا تخطى حاجز الـ16 مليونًا حتى الآن، ووصل عدد الوفيات إلى 300 ألف حالة وفاة للمرة الأولى، ولكن الرقم الأسوء على الإطلاق هو رقم الحالات المستجده الذي وصل إلى 200 ألف وأكثر حالة إصابة يوميا، وهذا بالطبع رقم للاسف مخيف، ولكن الجيد بعض الشيء هي الأخبار المنتشرة مؤخرًا، بإيجاز لقاحين للاستخدام الطارئ، وهذه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».