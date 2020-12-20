التعليم عن أحداث العام الماضي: «ياريت منتكلمش فيها.. مش هتتكرر»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة والوزارة، ستعمل على استكمال المحتوى الدراسي لهذا العام بدون إلغاء أو حذف، كما سيتم إجراء تقييم للطلاب، وفي حال لم نستطع إجراء التقييم في لجان مؤمنة، لن نذهب إلى العام الجديد بدون تقييم: «من مصلحتنا نحاول نمشي على الجدول، وكل المحاولات للضغط من البعض لإيقاف الدراسة، علشان السناتر تشتغل أو أملا في إلغاء الامتحانات، ده مش هدف عندنا، وهدفنا استكمال العام الدراسي والتقييم».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لتحقيق ذلك، قامت الوزارة بإعطاء أولياء الأمور حرية الاختيار في ذهاب أبنائهم إلى المدرسة، أو استكمال العملية التعليمية بشكل ذاتي، حيث أنه في ذلك الإطار، قامت الدولة بوضع كل ما تستطيع في المنصات، ومصادر التعلم، بحيث نستكمل الدراسة واستكمال المحتوى الدراسي.

وأوضح أنه ليس من الوارد، تحقيق ما حدث في العام الماضي، من حذف لكمية كبيرة من الدروس التعليمية، وكذا امتحان الطلاب لحين يوم معين: «مش وارد وياريت منتكلمش فيه علشان مش هيحصل، والامتحانات هتحصل في لجان مش في البيت أو أبحاث تحت أي ظرف من الظروف».

وأكد أنه في حال غلبت كورونا مصر، سيتم إيقاف الدراسة بشكل كامل، ولن يتم الذهاب لعام دراسي جديد، بدون الخضوع في امتحان: «ياريت كلنا نعرف كده علشان منعملش بلبلة للولاد، وكمان أحنا اديناهم مصادر كثيرة جدا، وبنصحهم يبصوا على المواقع والمنصات فيها كل ما هو مفيد للولاد».

وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي، نجحوا في عبور 6.5 مليون امتحان إلكتروني لهذا الأسبوع، أبلوا بلاء حسنا في التعامل مع السيستم الخاص بالامتحان: «رأيهم في الأسئلة كان إيجابي، وده هيريح ناس كتير، والسيستم اشتغل بكفاءة وصلت لـ99%».