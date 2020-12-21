أستاذ مناعة: يمكن لأي شخص الحصول على لقاحين لكورونا

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام ترينت، إن الشخص الواحد في إمكانه أن يحصل على لقاحي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن لقاحا واحدًا يكفي للتعامل مع المرض، لكن نسبة المناعة في بعض الحالات تصل إلى 70%، بمعنى أن هناك 30% تكون متبقية، وبالتالي يجب أن يحصل الجسم على لقاح آخر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر».

الحصول على لقاحات كورونا لا يكون بطريقة الكوكتيل

ورد عليه مقدم البرنامج، سائلًا إياه: «يعني ممكن حد ياخد اللقاحين الروسي والصيني، الصيني والأمريكي، أسترازينيكا وفايزر، أعمل كوكتيل كويس كده؟! ممكن؟!»، ورد عليه أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام ترينت بقوله: «لأ مش كوكتيل، فإذا أصبت بالفيروس وشفيت منه، فإنني أحصل على اللقاح، أما إذا حصل شخص على اللقاح ولم يكتسب المناعة المطلوبة إلا لمدة 3 أشهر، فإنه من الممكن أن يحصل على لقاح من نوع آخر».

وجود أكثر من لقاح لكورونا أمر مطلوب

وتابع، أن وجود البدائل أمر مطلوب للغاية لكي يحصل المجتمع على المناعة المطلوبة: «إذا حصل شخص على جرعتين من نفس اللقاح فإنه لن يكتسب مناعة أكبر، إذ يجب الحصول على الجرعة الأولى وبعدها الجرعة الثانية خلال 3 أسابيع للحصول على المناعة المطلوبة، وإذا لم يكتسب الجسم المناعة من اللقاح الأول فإنه سيحصل على لقاح آخر.. لو مش بيحب الفراولة نديله مانجو».

وأكد أستاذ المناعة بجامعة نونتجهام ترينت، أن لقاح كورونا هو الحل الوحيد للتعامل مع العدوى، حتى في حال ظهور سلالة جديدة: «ده أحسن من مفيش».