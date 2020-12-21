رئيس الجالية بلندن: إصابات المصريين بالسلالة الجديدة لكورونا محدودة

حالة من الذعر تشهدها بريطانيا، بعد انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وخروجها عن السيطرة، حسبما أعلن وزير الصحة البريطاني «مات هانكوك»، أمس الأحد، في حديثه لـ«سكاي نيوز»، مضيفًا، أنه من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة قبل توزيع اللقاحات بشكل كبير على المواطنين، وهو ما جعل الحكومة تضع عدة ضوابط احترازية جديدة، وفرض الحجر الصحي مرة أخرى، والتأكيد على خطتهم في تلقيح مليون مواطن خلال الأيام المقبلة.

قرارات صارمة من الحكومة البريطانية في أقل من 24 ساعة لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

ما يقرب من 60 إلى 70 ألف مواطن مصري يعيشون على أراضي المملكة المتحدة، من بينهم عاملون، ومواطنون يحملون الجنسية الإنجليزية، وطالبين علم، وفي هذا الشأن قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصرين في الخارج ببريطانيا، إن الحكومة أخذت عدة قرارات جديدة بشأن انتشار السلالة الجديدة من فيروس «كوفيد 19» في أقل من 24 ساعة، مشيرة إلى أن الغلق الحالي بدأ أمس الأحد، وهو أكثر صرامة عما سبق، وغير مسموح بالفتح سوى لمحلات الأغذية، ومن المقرر أن يستمر حتى بعد انخفاض أعداد الإصابات.

الخروج لشراء الطعام فقط.. وخط ساخن للإبلاغ عن غير الملتزمين

وأضافت «خليل» لـ«الوطن»، أن قوات الأمن انتشرت بشكل مكثف في الشوارع، للتصدي لغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، كما أنهم دشنوا ما يسمى بقانون «كوفيد 19»، وخصصوا خط ساخن للإبلاغ عن غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأماكن التجماعات، مشيرة إلى أن الحالات الوحيدة المسموح بها للخروج هي شراء الطعام، او المرضى للذهاب للمستشفيات، لافتة إلى أن أعداد الاصابات في المصريين بسيطة وتكاد تكون معدومة، ولا يوجد بينهم وفيات.

رئيس الجالية المصرية بلندن: لقاحات كورونا لا تؤثر على السلالة الجديدة.. وتقلل الآثار السلبية

وعن تداعيات أخذ لقاحات كورونا، ذكرت أن الحكومة تقوم بإرسال الرسائل لمن لهم الأولوية في الحصول على اللقاحات، إلا أن الانتاج ما زال غير كافي، والحكومة مازالت في مرحلة تغطية الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات باللقاحات، مشيرة إلى أن الحكومة نبهت على خطورة السلالة الجديدة المختلفة، ولفتوا إلى أن اللقاح المتواجد حاليًا قد لا يؤثر عليها، ولكنه يجنب الآثار السلبية، وجعل الأعراض أقل شراسة، وغير خطيرة أو قاتلة.

وأشارت إلى أن، المواطنين كانوا خائفين وملتزمين في بداية ظهور الجائحة، إلا أنهم تزمروا على الإجراءات الاحترازية مع الوقت، هو ما جعل الحكومة تعمل بشكل أكثر صرامة للتصدي لذلك، من خلال العقوبات والغرامات المالية الشديدة على غير الملتزمين، كما أنهم أكدوا على المواطنين شراسة السلالة الجديدة لفيروس «كوفيد 19»، والتي لها نفس الأعراض القديمة بشكل كبير.