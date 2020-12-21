حدث ليلاً: النيران تلتهم سيارة أحمد حسن وحبس إعلامية شهيرة وتحذير من الصحة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المحلية كان من أبرزها احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن وحبس مذيعة انتحلت صفة طبيبة، وكذلك تحذيرات أطلقتها وزارة الصحة من عادات خاطئة تساعد في تفشي فيروس كورونا المستجد.

احتراق سيارة أحمد حسن

حيث نشر اليوتيوبر أحمد حسن، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، يظهر من خلال اشتعال النيران في سيارته الجديدة أعلى الطريق الدائري، وذلك خلال تواجده مع زوجته وابنته بداخلها.

وقال «حسن» في الفيديو: «يا جماعة دي عربيتي ماشي بيها أنا ومراتي زينب وبنتي وراكب العربية فجأة طلعت دخان وولعت بينا واحنا في الطريق، العربية دي تمنها مليون جنيه وبقت كوم تراب، بتولع واحنا ماشيين في الطريق جواها».

وأضاف: «الحمد لله لحقنا نفسنا، ونزلنا منها قبل ما تولع كدة أو تنفجر بينا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري لربنا، العربية طلعت دخان في الأول ركنت على جنب نزلت أنا ومراتي وبنتي فالعربية ولعت».

حبس إعلامية شهيرة

من ضمن أحدث اليوم أيضا ضبط المذيعة «شيري.أ» في منطقة مصر الجديدة، بتهمة انتحال صفة طبيبة بالإضافة إلى حيازة 93 ألف قرص دوائي مجهول المصدر.

وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما يخص الاتهامات المنسوبة لها، وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في المحضر والاتهامات مع المشكو في حقها والتي أثبتت إدانتها بالتهم السابقة.

تعود أصول الواقعة إلى تلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالمديرية يفيد بالقبض على «شيري.أ» 44 عاما، مسؤولة عن إحدى عيادات التغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها ببيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص، بالإضافة إلى خداعها للمترددين عليها بانتحالها صفة طبيبة، وكانت السيدة الأربعينية قد تم ضبطها وبحوزتها كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وكشفت التحريات أن المتهمة التي تعمل كمذيعة بإحدى القنوات الفضائية تمتلك وتدير صفحات على السوشيال ميديا من أجل الدعايا لعيادتها والترويج لمنتجاتها.

لم تكتفِ المذيعة بانتحال صفة طبيبة عن طريق وصف وصرف أدوية ومكملات غذائية، بل قامت بإنشاء وتجهيز عيادة داخل محل إقامتها للغرض ذاته، احتوت على 2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد، و 12 جهازاً طبياً لاستخدامهم في إجراء عمليات التجميل و نحت مناطق معينة من الجسم، مجهولة المصدر ودون وجود ترخيص مزاولة مهنة الأمر الذي يعرّض حياة المواطنين للخطر، فيما تراوحت أسعار الكشف و المتابعة من 1000 إلى 10 آلاف جنيه.

وكانت التحريات قد واجهت «شيري.أ» بالصفحات المنسوبة لها وبمناقشتها بالتهم الموجهة إليها اعترفت المتهمة في محضر الشرطة مقرّة بجميع ما وجه إليها، الأمر الذي أدخلها في حالة نفسية سيئة ونوبة بكاء وانهيار أثناء التحقيق معها.

3 تحذيرات من الصحة

ونشرت الوزارة منشورا لها تحذيريا بعدد من العادات الخاطئة التي يجب التوقف عنها لمواجهة الفيروس، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها الجائحة من زيادة أعداد مصابي الفيروس.

«الصحة»: توقفوا عن استخدام الكمامة أكثر من مرة وقالت الوزارة في منشورها التوعوي إنه يجب التوقف عن استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد أكثر من مرة.

وتابعت الوزارة في منشورها أنه يجب تجنب أخذ المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مشيرة إلى ضرورة التوقف عن التدخين بكل أنواعه لما يساعد في الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.

وأكدت الوزارة في منشور توعوي لها، أن التدخين يضعف وظائف الرئتين والمناعة وهو ما يتسبب في إعاقة الجسم في التصدي بفيروس كورونا وباقي الأمراض التنفسية.

وتابعت الوزارة أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات إصابتك بفيروس كورونا.

وأضافت: التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والتي قد تصل إلى الوفاة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولاً بأول واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وقال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر في طريقها للقضاء على وباء فيروس كورونا بعد السيطرة على حالات الإصابات الجديدة وكذلك خطط الدولة لتوفير اللقاح الأكثر آمانا لكل المصريين.

وتابع خلال كلمته بالوبينار الذي نظمته وزارة الصحة اليوم، أنه سيتم نقل البرتوكول المصرى الخاص بعلاج كورونا إلى دولة السودان للعمل به لعلاج الحالات المصابة على اختلاف تصنيفها.

وأوضح أن البرتوكول العلاجي الجديد لعلاج الحالات المشتبه إصابتها بكورونا يتضمن تغيرات كثيرة عن البرتوكولات القديمة في طريقة العلاج بالإضافة إلى تعريف الحالات المصابة وتصنيفها كما يضمن سرعة العلاج في زمن من 7 إلى 10 أيام عكس البرتوكولات القديمة التي كانت تستغرق وقتا أطول.