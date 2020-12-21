فيديو.. النيران تلتهم سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى الطريق الدائري

نشر اليوتيوبر أحمد حسن، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، يظهر من خلال اشتعال النيران في سيارته الجديدة أعلى الطريق الدائري، وذلك خلال تواجده مع زوجته وابنته بداخلها.

وقال «حسن» في الفيديو: «يا جماعة دي عربيتي ماشي بيها أنا ومراتي زينب وبنتي وراكب العربية فجأة طلعت دخان وولعت بينا واحنا في الطريق، العربية دي تمنها مليون جنيه وبقت كوم تراب، بتولع واحنا ماشيين في الطريق جواها».

وأضاف: «الحمد لله لحقنا نفسنا، ونزلنا منها قبل ما تولع كدة أو تنفجر بينا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري لربنا، العربية طلعت دخان في الأول ركنت على جنب نزلت أنا ومراتي وبنتي فالعربية ولعت».