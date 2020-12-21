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محمود مسلم

«مصر للطيران» تهيب بعملائها مراجعة حجوزاتهم بعد تعليق السفر للسعودية

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الوطن
11:18 ص | الإثنين 21 ديسمبر 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

أهابت مصر للطيران، بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة السعودية «جدة، المدينة، الرياض، الدمام، القصيم» ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة الموقعه الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.

جاء ذلك بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد.

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